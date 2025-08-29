29 августа, 01:29
В Полтаве слышали взрыв: в области объявлена тревога
В Полтаве ночью 29 августа прогремел взрыв. До этого в области объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Что известно о взрыве в Полтаве?
Тревогу в Полтавском районе объявили в 00:23. Позже Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в направлении Полтавской области.
Группы ударных БПЛА через Харьковскую область – курсом на Полтавщину,
– писали военные.