У Полтаві вночі 29 серпня пролунав вибух. До цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Росіяни вчергове запустили "Шахеди" по Україні: у яких областях тривога

Що відомо про вибух у Полтаві?

Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.

Групи ударних БпЛА через Харківщину – курсом на Полтавщину,

– писали військові.

Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26. Про це повідомили місцеві кореспонденти.

"У Полтаві було чути звук вибуху", – написало Суспільне.

Пізніше Повітряні сили написали, що російський БпЛА рухається повз Полтаву.

