У Полтаві чули вибух: в області оголошено тривогу
- У Полтаві вночі 29 серпня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в області.
- Військові повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.
У Полтаві вночі 29 серпня пролунав вибух. До цього в області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми Росіяни вчергове запустили "Шахеди" по Україні: у яких областях тривога
Що відомо про вибух у Полтаві?
Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.
Групи ударних БпЛА через Харківщину – курсом на Полтавщину,
– писали військові.
Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26. Про це повідомили місцеві кореспонденти.
"У Полтаві було чути звук вибуху", – написало Суспільне.
Пізніше Повітряні сили написали, що російський БпЛА рухається повз Полтаву.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де в Україні чули вибухи за останній час іще?
У Київській області вдень 28 серпня працювала протиповітряна оборона. У регіоні фіксували БпЛА та оголошували повітряну тривогу в Броварському та Бориспільському районах.
Вночі того ж дня гучні звуки сколихнули й сам Київ. Окупанти завдали масованого удару по столиці, внаслідок чого загинули та постраждали люди.
Раніше ввечері 27 серпня вибух також прогримів у Сумах. У Повітряних силах попереджали про рух ударного БпЛА з півночі в напрямку Сум.