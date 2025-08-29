Укр Рус
29 серпня, 01:29
У Полтаві чули вибух: в області оголошено тривогу

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Полтаві вночі 29 серпня пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в області.
  • Військові повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.

У Полтаві вночі 29 серпня пролунав вибух. До цього в області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Полтаві?

Тривогу у Полтавському районі оголосили о 00:23. Пізніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку Полтавської області.

Групи ударних БпЛА через Харківщину – курсом на Полтавщину, 
– писали військові.

Про вибух у Полтаві стало відомо о 01:26. Про це повідомили місцеві кореспонденти. 

"У Полтаві було чути звук вибуху", – написало Суспільне.

Пізніше Повітряні сили написали, що російський БпЛА рухається повз Полтаву.

Де в Україні чули вибухи за останній час іще?

  • У Київській області вдень 28 серпня працювала протиповітряна оборона. У регіоні фіксували БпЛА та оголошували повітряну тривогу в Броварському та Бориспільському районах.

  • Вночі того ж дня гучні звуки сколихнули й сам Київ. Окупанти завдали масованого удару по столиці, внаслідок чого загинули та постраждали люди.

  • Раніше ввечері 27 серпня вибух також прогримів у Сумах. У Повітряних силах попереджали про рух ударного БпЛА з півночі в напрямку Сум.