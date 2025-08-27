Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибухи у Сумах?
Росія в черговий раз атакувала Суми у ніч на 28 серпня. Вибухи у місті пролунали о 22:50.
У Сумах було чути вибух,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що о 22:42 в Повітряних силах попереджали про рух ударного БпЛА з півночі в напрямку Сум.
Наразі відсутня будь-яка офіційна інформація щодо причин та наслідків вибухів у Сумах.