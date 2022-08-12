В Украину прибыло первое судно под загрузку зерном для Африки

В украинский порт "Южный" прибыло первое судно под загрузку зерном для Африки. Судно начнут загружать уже 13 августа.

На судно загрузят 23 тысячи тонн зерна

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что судно прибыло в Украину пятницу, 12 августа. Судно BRAVE COMMANDER зашло в порт "Южный" в Южном под флагом Либерии.

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Судно было зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН для перевозки продовольствия в Эфиопию,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что судно 13 августа начнут загружать 23 тысячами тонн украинского зерна. Зерно будет направлено жителям Эфиопии.

В Министерстве инфраструктуры отметили, что работают со Всемирной продовольственной программой (ООН) над тем, чтобы объем перевозок продовольствия только рос.

Украина возобновила экспорт зерна благодаря соглашению с ООН и Турцией

Украина 22 июля в Стамбуле подписала так называемое "зерновое соглашение" с Турцией и ООН. Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и россия. "Зерновое соглашение" предусматривает разблокировку украинских портов и экспорт продовольствия.

Согласно соглашению, корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 километров). Благодаря соглашению были разблокированы порты "Одесса" "Черноморск" и "Южный".

С момента, когда "зерновое соглашение" вступило в силу, из Украины уже вышел пятый караван с зерном.

Razoni, первое судно, покинувшее Одессу, 7 августа должно было прибыть в Триполи. Однако от груза отказались из-за задержки, поэтому его вернули в Турцию.

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