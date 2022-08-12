Из "Чонроморска" отправилось судно SORMOVSKIY 12, из "Южного" – балкер STAR LAURA. Они везут более 63 тысяч тонн агропродукции.

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Суда уже следуют "зерновым коридором"

STAR LAURA – первое судно класса Panamax, вышедшее из порта "Южный" с начала реализации "зерновой инициативы". Также это третье в общем перечне судов-великанов, которые уже следуют "зерновому коридору".



Суда везут более 63 тысяч тонн агропродукции / Фото Мининфраструктуры

Кроме того, эти 2 порта примут еще 2 судна под загрузку – BRAVE COMMANDER и PETREL S. Туда загрузят более 40 тысяч тонн украинского зерна.



Пятый караван с зерном / Фото Мининфраструктуры

Что этому предшествовало

После заключения зернового соглашения Одессу покинуло первое судно Razoni. Оно отправилось в Турцию еще 1 августа, а 7 должно было прибыть в Триполи.

8 августа в Турцию прибыло судно POLARNET, которое одним из первых вышло из разблокированного порта.

От груза отказались, поэтому его вернули в Турцию. Сейчас Razoni уже прибыло в турецкий порт Мерсин.

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