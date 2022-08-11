Отмечают, что судно зафрахтовано в рамках Всемирной продовольственной программы ООН и будет направлено через порт Джибути в Эфиопию.
Внимание Одно судно с украинским зерном не смогло выйти из Черноморского порта: какая причина
Завтра ожидается прибытие в порт "Южный" судна Brave commander (флаг Либерии) под погрузку более 23 тысяч тонн пшеницы для борьбы с голодом в Восточной Африке,
– говорится в сообщении.
МИД в очередной раз провел переговоры с ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой Евросоюза Жозепом Боррелем функционирование зернового коридора.
Украина и ЕС настроены обеспечить дальнейшее функционирование зернового коридора для помощи Ближнему Востоку, Африке и Азии,
– отметил Кулеба.
Коротко о зерновом соглашении
Корабли, экспортирующие украинское зерно по Черному морю, защищены специальной буферной зоной в 10 морских миль (около 18,5 километров).
Соглашение по "зерновому коридору" подписали 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Подписи под двумя соответствующими документами были поставлены представителями Украины, россии, ООН и Турции.
Речь идет о разблокировании трех украинских портов: "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Razoni – первое судно, которое покинуло Одессу после разблокирования портов Украины. Оно отправилось в Турцию еще 1 августа, а 7 должно было прибыть в Триполи. Но от груза отказались из-за задержки, его вернули в Турцию, где судно с зерном находится до сих пор.
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