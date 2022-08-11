Зазначають, що судно зафрахтоване в рамках Світової продовольчої програми ООН і буде направлено через порт Джибуті до Ефіопії.
Увага Одне судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту: яка причина
Завтра очікується прибуття до порту "Південний" судна Brave commander (прапор Ліберії) під навантаження понад 23 тисяч тонн пшениці для боротьби з голодом в Східній Африці,
– йдеться у повідомленні.
МЗС вкотре провело перемовини з ЄС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив з головою Євросоюзу Жозепом Боррелем функціонування зернового коридору.
Україна та ЄС налаштовані забезпечити подальше функціонування зернового коридору для допомоги Близькому Сходу, Африці та Азії,
– зазначив Кулеба.
Коротко про зернову угоду
Кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометрів).
Угода щодо "зернового коридору" підписали 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, росії, ООН та Туреччини.
Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".
Razoni – перше судно, яке покинуло Одесу після розблокування портів України. Воно вирушило до Туреччини ще 1 серпня, а 7 мало прибути до Тріполі. Але від вантажу відмовились через затримку, то його повернули до Туреччини, де судно з зерном перебуває досі.
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