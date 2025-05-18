Про успіхи Резерв+ заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла на конференції DOU Day. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Скільки українців оформили відстрочки у Резерв+

Кожна третя відстрочка у країні оформлюється через Резерв+. На сьогодні це 333 тисячі відстрочок.

Вважаю це неймовірним досягненням команди, адже ці рішення приймаються без засідань комісій, без двотижневого очікування і без незручного спілкування з чиновниками,

– зазначила Черногоренко.

В осени минулого року застосунок "Резерв+" запустили для трьох категорій людей: людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ; студенти, аспіранти й докторанти; а також багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Відстрочку можна отримати, натиснувши три крапки на екрані, обравши "Подати запит на відстрочку" та вказати свою категорію. Пізніше має прийти результат у вигляді сповіщення.

Додамо, що загальна кількість користувачів у застосунку досягнула 4 мільйонів. Як зазначила заступниця міністра оборони з моменту запуску послуги уже було подано понад 100 тисяч заявок на вакансії у війську.

Також за трохи більше, ніж 2 місяці було згенеровано 200 тисяч направлень на ВЛК. Щодня реєстр "Оберіг" обробляє понад 1 мільйон запитів.