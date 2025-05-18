Об успехах Резерв+ заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала на конференции DOU Day. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Сколько украинцев оформили отсрочки в Резерв+

Каждая третья отсрочка в стране оформляется через Резерв+. На сегодня это 333 тысячи отсрочек.

Считаю это невероятным достижением команды, ведь эти решения принимаются без заседаний комиссий, без двухнедельного ожидания и без неудобного общения с чиновниками,

– отметила Черногоренко.

Осенью прошлого года приложение "Резерв+" запустили для трех категорий людей: людей с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ; студенты, аспиранты и докторанты; а также многодетные родители, которые имеют трех детей до 18 лет в совместном браке.

Отсрочку можно получить, нажав три точки на экране, выбрав "Подать запрос на отсрочку" и указать свою категорию. Позже должен прийти результат в виде уведомления.

Добавим, что общее количество пользователей в приложении достигло 4 миллионов. Как отметила заместитель министра обороны с момента запуска услуги уже было подано более 100 тысяч заявок на вакансии в армии.

Также за чуть более, чем 2 месяца было сгенерировано 200 тысяч направлений на ВВК. Ежедневно реестр "Оберег" обрабатывает более 1 миллиона запросов.