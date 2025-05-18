Про це міністр закордонних справ розповів 24 Каналу.

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Андрій Сибіга підкреслив, що головною темою переговорів було досягнення справедливого миру. Серед конкретних кроків політики обговорили:

досягнення припинення вогню;

посилення тиску на Росію;

майбутню розмову Зеленського з Трампом, яка має відбутися 19 травня.

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Міністр закордонних справ наголосив на важливості посилення тиску на Кремль, щоб російський диктатор погодився на перемир'я.

Він підкреслив, що під час переговорів відбувся "дуже цінний обмін думками".

Нагадаємо, що 18 травня президент України також зустрівся з Левом XIV. Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з ким зустрівся Папа після вступу на посаду.