Об этом министр иностранных дел рассказал 24 Каналу.

Смотрите также Каким будет Папа Лев XIV для Украины и мира: большая биография Роберта Прево

Что известно о встрече украинцев с Рубио и Вэнсом

Андрей Сыбига подчеркнул, что главной темой переговоров было достижение справедливого мира. Среди конкретных шагов политики обсудили:

достижение прекращения огня;

усиление давления на Россию;

предстоящий разговор Зеленского с Трампом, который должен состояться 19 мая.

О чем говорили политики: смотрите видео комментария Сыбиги для 24 Канала

Министр иностранных дел подчеркнул важность усиления давления на Кремль, чтобы российский диктатор согласился на перемирие.

Он подчеркнул, что во время переговоров состоялся "очень ценный обмен мнениями".

Напомним, что 18 мая президент Украины также встретился с Львом XIV. Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с кем встретился Папа после вступления в должность.