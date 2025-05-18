Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

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Что известно о встрече Зеленского и Папы Римского

Андрей Сибига отметил, что во время речи Папы прозвучали слова о необходимости достижения справедливого мира в Украине и украинском народе.

"Мы очень благодарны за усилия Папы, за его молитву и за поддержку мирных усилий", – указал он.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание, что первый телефонный разговор Папы состоялся именно с Владимиром Зеленским. А сейчас понтифик первым встретился с президентом и первой леди в Риме.

Очень теплый разговор, чрезвычайно содержательный. Президент Украины пригласил Папу посетить с апостольским визитом Украину,

– указал Сибига.

Кроме этого глава МИД Украины рассказал некоторые детали встречи Зеленского с Вэнсом и Рубио, которая произошла после. Сибига отметил, что политики обсудили достижение прекращения огня, усиление давления на Россию и предстоящий разговор Зеленского с Трампом, которая должна состояться 19 мая.