В церемонии интронизации принял участие Владимир Зеленский. Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, также присутствуют другие мировые лидеры, с которыми будет встречаться президент Украины.

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Что происходит в Ватикане

Папа Лев уже появился перед верующими на площади Святого Петра. На церемонии присутствовали президент и премьер-министр Италии, представители Европейского Союза, новый канцлер Германии, лидер Швейцарии, американская делегация.

Будем надеяться, что украинская и американская делегации также смогут пообщаться накануне важного дня. Как известно, 19 мая Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским диктатором Путиным, а после него должен пообщаться с Владимиром Зеленским,

– рассказала Андриана Кучер.

Накануне в Риме также состоялась встреча Зеленского с премьер-министром Канады. Президент Украины пригласил премьера в Киев, а тот в свою очередь сказал, что с радостью будет приветствовать Зеленского в июне в Канаде во время проведения саммита "Большой семерки".

Владимир Зеленский говорил о необходимости дальнейшего давления на Россию на фоне переговоров в Стамбуле, которые фактически саботировала российская делегация.

"Канадский народ поддерживает нас с самого начала войны. Мы благодарны вашим людям. Хочу поделиться кратким итогом наших мирных переговоров в Турции. Мы очень ждали Путина, а он не приехал. Мы думаем, что он боится двусторонних, прямых переговоров. Но в любом случае решение об обмене пленными очень важно. Я надеюсь, что мы получим эти результаты", – подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что весь мир должен оказывать большее давление на Россию. Именно от этого зависит, когда наступит безусловное прекращение огня.

Ватикан готов участвовать в мирном процессе

Что касается американской делегации, то она представлена на уровне госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. В общении с кардиналом Маттео Дзуппи Марко Рубио отметил мирные усилия, которые прилагает Ватикан.

Мы благодарим Святой Престол за его готовность присоединиться к этому процессу. Мы поговорим о состоянии переговоров, об обновлении и пути вперед. Я бы не назвал Ватикан посредником, но это место, куда обе стороны будут готовы приехать,

– отметил госсекретарь США.

Он поблагодарил Святой Престол за усилия в достижении мира, содействие в обмене пленными и в возвращении похищенных детей. Ватикан готов играть в этом положительную роль.

Ранее стало известно, что Папа Лев предложил именно Ватикан как площадку для дальнейших переговоров между Россией и Украиной. Кроме того, он выступил со значительно более четкой позицией относительно Украины и российско-украинской войны, чем его предшественник.

Папа Лев XIV жестко осудил российское вторжение в Украину. Он говорит, что нужно добиваться именно справедливого мира, и готов способствовать поиску пути к этому процессу вместе с европейскими партнерами,

– добавила Андриана Кучер.

Стоит отметить, что 18 мая в Ватикане состоится еще ряд встреч и переговоров, которые очень важны для формирования общей позиции Запада накануне телефонного разговора Трампа с Путиным.