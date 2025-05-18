У церемонії інтронізації взяв участь Володимир Зеленський. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, також присутні інші світові лідери, з якими матиме зустрічі президент України.

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Що відбувається у Ватикані

Папа Лев вже з'явився перед вірянами на площі Святого Петра. На церемонії були присутні президент та прем'єр-міністр Італії, представники Європейського Союзу, новий канцлер Німеччини, лідерка Швейцарії, американська делегація.

Будемо сподіватися, що українська та американська делегації також матимуть змогу поспілкуватися напередодні важливого дня. Як відомо, 19 травня Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з російським диктатором Путіним, а після неї має поспілкуватися з Володимиром Зеленським,

– розповіла Андріана Кучер.

Напередодні у Римі також відбулася зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Канади. Президент України запросив прем'єра до Києва, а той своєю чергою сказав, що радо вітатиме Зеленського у червні у Канаді під час проведення саміту "Великої сімки".

Володимир Зеленський говорив про необхідність подальшого тиску на Росію на тлі переговорів у Стамбулі, які фактично саботувала російська делегація.

"Канадський народ підтримує нас з самого початку війни. Ми вдячні вашим людям. Хочу поділитися коротким викладом наших мирних переговорів у Туреччині. Ми дуже чекали на Путіна, а він не приїхав. Ми думаємо, що він боїться двосторонніх, прямих переговорів. Але в будь-якому випадку рішення про обмін полоненими дуже важливе. Я сподіваюся, що ми отримаємо ці результати", – наголосив президент України.

Він додав, що весь світ має чинити більший тиск на Росію. Саме від цього залежить, коли настане безумовне припинення вогню.

Ватикан готовий брати участь у мирному процесі

Щодо американської делегації, то вона представлена на рівні держсекретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. У спілкуванні з кардиналом Маттео Дзуппі Марко Рубіо наголосив на мирних зусиллях, які докладає Ватикан.

Ми дякуємо Святому Престолу за його готовність долучитися до цього процесу. Ми поговоримо про стан переговорів, про оновлення та шлях уперед. Я б не назвав Ватикан посередником, але це місце, куди обидві сторони будуть готові приїхати,

– зазначив держсекретар США.

Він подякував Святому Престолу за зусилля в досягненні миру, сприяння в обміні полоненими та в поверненні викрадених дітей. Ватикан готовий відігравати у цьому позитивну роль.

Раніше стало відомо, що Папа Лев запропонував саме Ватикан як майданчик для подальших переговорів між Росією та Україною. Крім того, він виступив зі значно чіткішою позицією щодо України і російсько-української війни, аніж його попередник.

Папа Лев XIV жорстко засудив російське вторгнення в Україну. Він говорить про те, що потрібно добиватися саме справедливого миру й готовий сприяти пошуку шляху до цього процесу разом з європейськими партнерами,

– додала Андріана Кучер.

Варто зазначити, що 18 травня у Ватикані відбудеться ще низка зустрічей та перемовин, які дуже важливі для формування спільної позиції Заходу напередодні телефонної розмови Трампа з Путіним.