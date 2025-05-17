Президент України уже зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні, передає 24 Канал.

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Зустріч Зеленського і Карні / Фото 24 Каналу