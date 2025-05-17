Президент України уже зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні, передає 24 Канал.
Дивіться також Війна в Україні стала головною темою зустрічі Трампа й Карні, – ЗМІ
Зустріч Зеленського і Карні / Фото 24 Каналу
Зеленський 17 травня прибув у Рим. Завтра у Ватикані відбудеться інавгурація нового Папи Римського, куди прибуде багато світових лідерів.
Президент України уже зустрівся з прем'єром Канади Марком Карні, передає 24 Канал.
Дивіться також Війна в Україні стала головною темою зустрічі Трампа й Карні, – ЗМІ
Зустріч Зеленського і Карні / Фото 24 Каналу