Подію відвідає багато інших світових лідерів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Хто зі світових лідерів поїде на інавгурацію Папи

Меса пройде на площі Святого Петра.

Разом із Зеленським до Ватикану прибуде перша леді Олена Зеленська, голова Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга, зазначає Суспільне.

Відомо, що американську делегацію очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс. До її складу також увійде державний секретар Марко Рубіо. Останній, до слова, вважає, що "Ватикан може бути місцем для сприяння діалогу".

Reuters зазначає, посилаючись на джерела, що Зеленський був би радий зустрітися з іншими лідерами на полях інавгурації Папи. Нагадаємо, що під час похорону Папи Франциска, Зеленський мав розмову із Трампом.

Окрім представників України та США, до Ватикану також прибудуть президенти Ізраїлю, Перу та Нігерії, прем'єр-міністри Італії, Канади та Австралії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Також очікується приїзд багатьох європейських королівських осіб, зокрема, короля Іспанії Феліпе та королеви Летиції.

Буде на інавгурації й Росія. Її представлятиме міністерка культури Ольга Любімова.