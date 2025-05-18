Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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У Ватикані проходить інтронізація Папи Лева XIV

Під час інтронізації новий Папа Римський офіційно вступає на свій пост. Однак сам захід більше не містить стару тисячолітню церемонію Папської коронації – наразі це лише літургійна служба.

На церемонії Володимир та Олена Зеленські мають місця поруч з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Подружжя Зеленських сидить поруч із фон дер Ляєн / Фото: "Новини.LIVE"

Відомо також, що окрім президента та першої леді до Ватикану прибув керівник ОП Андрій Єрмак.

Загалом на інтронізацію понтифіка, за даними Ватикану, мають прибути делегації від 156 країн та міжнародних організацій, зокрема глави близько 30 держав.