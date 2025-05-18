Як проходить інтронізація нового глави Римо-католицької церкви, хто присутній з іноземців на процесії та що відбувається у Ватикані – читайте у хронології 24 Каналу.
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Як проходить інтронізація Папи Римського
10:25, 18 травня
На площі Святого Петра віряни збираються на інтронізацію Папи
У Ватикані незабаром відбудеться інавгураційна меса нового Папи Римського Лева XIV.
Понтифік уже з'явився перед вірянами на площі Святого Петра. Участь у врочистостях візьме і президент України Володимир Зеленський.
У Ватикані вже з'явився Папа Римський: дивіться фото та відео