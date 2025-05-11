10 травня Папа Лев XIV заявив, що обрав своє папське ім'я частково на честь Папи Лева XIII — за його відданість соціальним питанням і захист прав працівників під час промислової революції, передає 24 Канал із посиланням на The Vatican News.

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Що каже Папа

Лев зазначив, що сьогодні світ знову стикається з новими викликами для прав працівників – і людства загалом – у зв'язку з розвитком штучного інтелекту.

У наш час Церква пропонує всім скарб свого соціального вчення у відповідь на ще одну промислову революцію та на розвиток у сфері штучного інтелекту, які становлять нові виклики для захисту людської гідності, справедливості та праці,

— сказав понтифік.

Лев також натякнув під час своєї першої зустрічі з кардиналами після обрання, що має намір наслідувати приклад покійного Папи Франциска у його прагненні до соціальної справедливості.

Лев XIII, часткове натхнення для нового імені Папи, був обраний у 1878 році. Він став помітною фігурою в соціальному вченні Католицької Церкви, особливо щодо прав працівників і робітничого класу.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV засудив війну Росії проти України, назвавши її "імперіалістичною за своєю природою".