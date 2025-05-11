10 мая Папа Лев XIV заявил, что выбрал свое папское имя частично в честь Папы Льва XIII – за его преданность социальным вопросам и защиту прав работников во время промышленной революции, передает 24 Канал со ссылкой на The Vatican News.

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Что говорит Папа

Лев отметил, что сегодня мир снова сталкивается с новыми вызовами для прав работников – и человечества в целом – в связи с развитием искусственного интеллекта.

В наше время Церковь предлагает всем сокровище своего социального учения в ответ на еще одну промышленную революцию и на развитие в сфере искусственного интеллекта, которые представляют новые вызовы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда,

– сказал понтифик.

Лев также намекнул во время своей первой встречи с кардиналами после избрания, что намерен последовать примеру покойного Папы Франциска в его стремлении к социальной справедливости.

Лев XIII, частичное вдохновение для нового имени Папы, был избран в 1878 году. Он стал заметной фигурой в социальном учении Католической Церкви, особенно в отношении прав работников и рабочего класса.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV осудил войну России против Украины, назвав ее "империалистической по своей природе".