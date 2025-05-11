Также Папа приветствовал заключенное накануне ночью перемирие между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что Папа Римский заявил об Украине

Папа Лев XIV выступил на площади Святого Петра 11 мая. Он обратился к верующим с традиционным благословением.

Понтифик призвал мировые державы остановить войны и приложить усилия для "настоящего и прочного мира". Он напомнил недавнюю 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны, которая унесла жизни около 60 миллионов человек, и воскликнул призыв покойного Папы Франциска "Никогда больше войны!"

В моем сердце страдания любимого народа Украины,

– заявил Лев XIV.

Он призвал к переговорам между Россией и Украиной, чтобы достичь "настоящего, справедливого и длительного мира".

Папа также выразил "глубокую печаль" относительно войны в Газе. Он призвал к оказанию гуманитарной помощи и освобождению заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.

Ранее Лев XIV осудил российское вторжение в Украину. По его мнению, это вторжение "империалистическое по своей природе" и Россия хочет завоевать территорию из соображений власти.