Також Папа привітав укладене напередодні вночі перемир’я між Індією та Пакистаном. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що Папа Римський заявив про Україну

Папа Лев XIV виступив на площі Святого Петра 11 травня. Він звернувся до вірян з традиційним благословенням.

Понтифік закликав світові держави зупинити війни та докласти зусиль для "справжнього й тривалого миру". Він нагадав нещодавню 80-ту річницю закінчення Другої світової війни, яка забрала життя близько 60 мільйонів людей, та вигукнув заклик покійного Папи Франциска "Ніколи більше війни!"

У моєму серці страждання любого народу України,

– заявив Лев XIV.

Він закликав до переговорів між Росією та Україною, щоб досягти "справжнього, справедливого та тривалого миру".

Папа також висловив "глибокий сум" щодо війни в Газі. Він закликав до надання гуманітарної допомоги й звільнення заручників, яких досі утримує ХАМАС.

Раніше Лев XIV засудив російське вторгнення в Україну. На його думку, це вторгнення "імперіалістичне за своєю природою" та Росія хоче завоювати територію з міркувань влади.