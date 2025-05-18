Как проходит интронизация нового главы Римско-католической церкви, кто присутствует из иностранцев на процессии и что происходит в Ватикане – читайте в хронологии 24 Канала.
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Как проходит интронизация Папы Римского
10:25, 18 мая
На площади Святого Петра верующие собираются на интронизацию Папы Римского
В Ватикане вскоре состоится инаугурационная месса нового Папы Римского Льва XIV.
Понтифик уже появился перед верующими на площади Святого Петра. Участие в торжествах примет и президент Украины Владимир Зеленский.
В Ватикане уже появился Папа Римский: смотрите фото и видео