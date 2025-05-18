Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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В Ватикане проходит интронизация Папы Лева XIV

Во время интронизации новый Папа Римский официально вступает в свой пост. Однако само мероприятие больше не содержит старую тысячелетнюю церемонию Папской коронации – это только литургическая служба.

На церемонии Владимир и Елена Зеленские имеют места рядом с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Супруги Зеленские сидят рядом с фон дер Ляйен / Фото: "Новости.LIVE"

Известно также, что, кроме президента и первой леди в Ватикан, прибыл руководитель ОП Андрей Ермак.

В общей сложности на интронизацию понтифика, по данным Ватикана, должны прибыть делегации от 156 стран и международных организаций, в том числе главы около 30 государств.