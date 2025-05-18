Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Що відомо про зустріч Зеленського і Папи

Андрій Сибіга зауважив, що під час промови Папи пролунали слова про необхідність досягнення справедливого миру в Україні і український народ.

"Ми дуже вдячні за зусилля Папи, за його молитву і за підтримку мирних зусиль", – вказав він.

Голова українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу, що перша телефонна розмова Папи відбулася саме з Володимиром Зеленським. А нині понтифік першим зустрівся з президентом та першою леді у Римі.

Надзвичайно тепла розмова, надзвичайно змістовна. Президент України запросив Папу відвідати з апостольським візитом Україну,

– вказав Сибіга.

Окрім цього очільник МЗС України розповів деякі деталі зустрічі Зеленського з Венсом та Рубіо, яка сталася опісля. Сибіга зазначив, що політики обговорили досягнення припинення вогню, посилення тиску на Росію та майбутню розмову Зеленського з Трампом, яка має відбутися 19 травня.