Про це дізналася ведуча 24 Каналу Андріана Кучер.

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Що відомо про зустріч президента України з Папою Римським

Раніше повідомляли, що Володимир та Олена Зеленські матимуть приватну зустріч з Папою Левом XIV. Вона мала розпочатися о 14:30 за київським часом. Відомо, що на аудієнції були також Андрій Єрмак та Андрій Сибіга.

У заключній промові на інтронізації понтифік згадав про війну Росії з Україною. Він закликав сторони до переговорів та справедливого миру в Україні.

Ми всі очікуємо перемовин і справедливого та довготривалого миру в Україні,

– підкреслив Папа Римський.

Володимир Зеленський прокоментував інтронізацію та привітав Лева XIV з початком виконання обов'язків Папи. "Вітаємо з початком такої особливої місії. І хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей", – написав український лідер.

Він також подякував понтифіку за слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України. Зеленський підкреслив, що кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці.