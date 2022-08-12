В Україну прибуло перше судно під завантаження зерном для Африки

В український порт "Південний" прибуло перше судно під завантаження зерном для Африки. Судно почнуть завантажувати вже 13 серпня.

На судно завантажать 23 тисячі тонн зерна

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що судно прибуло в Україну п'ятницю, 12 серпня. Судно BRAVE COMMANDER зайшло у порт "Південний" в Южному під прапором Ліберії.

До речі Одне судно з українським зерном не змогло вийти з Чорноморського порту: яка причина

Судно була зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН для перевезення продовольства в Ефіопію,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що судно 13 серпня почнуть завантажувати 23 тисячами тонн українського зерна. Зерно буде направлено для мешканців Ефіопії.

У Міністерстві інфраструктури зазначили, що працюють зі Світовою продовольчою програмою (ООН) над тим, щоб обсяги перевезень продовольства тільки зростали.

Україна відновила експорт зерна завдяки угоді з ООН та Туреччиною

Україна 22 липня у Стамбулі підписала так звану "зернову угоду" з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала й росія. "Зернова угода" передбачає розблокування українських портів та експорт продовольства.

Відповідно до угоди, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 кілометрів). Завдяки угоді були розблоковані порти "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Від моменту, коли "зернова угода" набула чинності, з України вже вийшов п'ятий караван із зерном.

Razoni, перше судно, яке покинуло Одесу, 7 серпня мало прибути до Триполі. Однак від вантажу відмовились через затримку, тому його повернули до Туреччини.

Дізнайтесь більше – з портів вийшли вже 10 суден із зерном: дивіться відео