В Резерв+ появится фото: зачем это и когда будет
- В приложении Резерв+ обновят дизайн и добавят фото владельца.
- Минобороны приглашает присоединиться к тестированию, заполнив форму.
В приложении Резерв+ планируют некоторые изменения. Министерство обороны предлагает присоединиться к участию в тестировании.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что изменится в Резерв+?
Как говорится в заметке на сайте Минобороны, приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности.
Вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца. Это должно сделать подтверждение личности прозрачным и ускорит проверку документов. Поэтому в министерстве приглашают присоединиться к тестированию.
"Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным", – уверяют там.
Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить короткую форму. В ней спрашивают фамилию, имя и отчество, налоговый номер, статус воинского учета, операционную систему смартфона, электронную почту, а также то, имеете ли действующий биометрический паспорт.
Что спрашивают для участия в тестировании Резерв+ / Скриншот 24 Канала
Когда именно внедрят изменения, не указано.
Другие новации в армии
В приложении Армия+ стартовал опрос о БОВП. С 27 ноября по 10 декабря военные могут оценить свой опыт прохождения базовой общевойсковой подготовки. В более 30 пунктах расспрашивают об обучении, инструкторов, бытовые условия и обеспечение. На основе этих данных определят приоритеты для совершенствования БОВП.
В так называемых Плюсах в той же Армия+ появился новый партнер в категории "Медицина" – это фармацевтическая компания "Дарница". Военные могут получить 20% скидки на товары производства "Дарницы" в аптеках-партнерах. Для этого нужно раз в месяц сгенерировать штрихкод в приложении и показать его на кассе.
А в маркетплейсе DOT-Chain Defence появились дроны-перехватчики. Теперь подразделения могут за государственные средства и без лишних согласований самостоятельно выбирать и заказывать необходимые им средства непосредственно через ИТ-систему.