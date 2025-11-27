В Резерв+ з'явиться фото: навіщо це і коли буде

У застосунку Резерв+ планують деякі зміни. Міністерство оборони пропонує долучитися до участі в тестуванні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Що зміниться в Резерв+?

Як ідеться в дописі на сайті Міноборони, застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості.

Невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника. Це має зробити підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів. Тож у міністерстві запрошують долучитись до тестування.

"Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв'язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим", – запевняють там.

Щоб узяти участь у тестуванні, потрібно заповнити коротку форму. В ній запитують прізвище, ім'я та по батькові, податковий номер, статус військового обліку, операційну систему смартфона, електронну пошту, а також те, чи маєте чинний біометричний паспорт.



Що запитують для участі в тестуванні Резерв+ / Скриншот 24 Каналу

Коли саме впровадять зміни, не вказано.

