В России решили "почтить" своих "героев" довольно странным способом. Баннеры с фотографиями погибших на войне против Украины захватчиков повесили на заброшенном здании возле свалки.

Местные жители возмутились такому отношению власти к погибшим оккупантам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно о "чествовании" оккупантов на Забайкалье?

По данным российских СМИ, фотографии с надписями "Вечная память героям России" около недели назад появились в селе Тыргетуй Аларского района Иркутской области. Местная жительница Галина, которая в детстве жила в Тыргетуе, рассказала, что жителям не понравилось, что баннеры разместили на здании бывшего жилого дома, который уже развалился.

Кроме этого, по ее словам, рядом с домом расположена стихийная свалка мусора. Один из погибших на фотографиях, Николай Потапов, является родственником женщины, тогда как другой, Андрей Ещенко – другом детства. Галина сказала, что ей "очень неприятно и обидно" и что ни в одном селе нет "такого безобразия".

Однако глава Тыргетуя Людмила Иванова в разговоре с российскими пропагандистами отрицала, что рядом находится свалка. По ее словам, именно здесь расположен въезд в село и баннеры поставили якобы для того, чтобы их увидело больше людей.

В российских телеграм-каналах отмечают, что в селе Тыргетуй живут около 700 человек, из них трое погибли на войне против Украины. Однако администрация регулярно публикует в своих соцсетях рекламу службы по контракту.

Как в России относятся к оккупантам: коротко о главном