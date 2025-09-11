На Забайкалье фото погибших оккупантов повесили на заброшенном здании возле свалки
- В селе Тыргетуй Иркутской области баннеры с фотографиями погибших на войне против Украины оккупантов разместили на заброшенном здании возле свалки, что вызвало возмущение местных жителей.
- Людмила Иванова, глава Тыргетуя, отрицает наличие свалки рядом и объяснила, что баннеры установили на въезде в село для того, чтобы их увидело больше людей.
- В селе живут около 700 человек, из которых трое погибли на войне против Украины, а администрация села регулярно публикует рекламу службы по контракту.
В России решили "почтить" своих "героев" довольно странным способом. Баннеры с фотографиями погибших на войне против Украины захватчиков повесили на заброшенном здании возле свалки.
Местные жители возмутились такому отношению власти к погибшим оккупантам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Что известно о "чествовании" оккупантов на Забайкалье?
По данным российских СМИ, фотографии с надписями "Вечная память героям России" около недели назад появились в селе Тыргетуй Аларского района Иркутской области. Местная жительница Галина, которая в детстве жила в Тыргетуе, рассказала, что жителям не понравилось, что баннеры разместили на здании бывшего жилого дома, который уже развалился.
Кроме этого, по ее словам, рядом с домом расположена стихийная свалка мусора. Один из погибших на фотографиях, Николай Потапов, является родственником женщины, тогда как другой, Андрей Ещенко – другом детства. Галина сказала, что ей "очень неприятно и обидно" и что ни в одном селе нет "такого безобразия".
Однако глава Тыргетуя Людмила Иванова в разговоре с российскими пропагандистами отрицала, что рядом находится свалка. По ее словам, именно здесь расположен въезд в село и баннеры поставили якобы для того, чтобы их увидело больше людей.
В российских телеграм-каналах отмечают, что в селе Тыргетуй живут около 700 человек, из них трое погибли на войне против Украины. Однако администрация регулярно публикует в своих соцсетях рекламу службы по контракту.
Как в России относятся к оккупантам: коротко о главном
- Российская армия известна своим жестоким обращением не только с военными вражеской армии, но и со своими солдатами. Ранее российский майор Андрей Ярцев погиб на Сумщине после того, как полковник Шипицын отправил его на командный пункт. Таким образом полковник хотел "наказать" майора.
- Также российские солдаты обстреляли своих же, когда те сдавались в украинский плен на Кураховском направлении. Видео с обстрелом распространили бойцы 33 отдельной механизированной бригады, показывая, как россияне "точно скосили нескольких" своих солдат.
- Кроме этого, украинские военные зафиксировали, как россияне добивали своих товарищей из системы "Сонцепек". Сначала они обстреляли танк своих собратьев, а впоследствии и сами бронированные автомобили.