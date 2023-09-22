На видео этот момент запечатлел дрон наших защитников. Украинские военные поздравили этот шаг и попросили захватчиков произвести подобный обстрел своих "на бис".

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Россияне обстреляли своих солдат из "Сонцепека"

На видеоролике, выложенном бойцами 47 отдельной механизированной бригады, видно, как по участку дороги между полей движется российский танк. Вслед за ним ехали русские бронемашины.

Дальше в какой-то момент происходит попадание в эту технику оккупантов. Да, сначала россияне обстреляли танк своих собратьев, а впоследствии и сами броневые автомобили.

Оккупанты обстреляли собственных солдат из "Сонцепека" / Видео 47 отдельной механизированной бригады

После того как вражеский десант высадился и прыгнул в траншее, начинается самое интересное. По россиянам бьет их же "Солнцепок",

– отметили украинские военные.

Стоит отметить, что пока неизвестно, сколько именно оккупантов пострадали во время этого "братского боя". В то же время по этому видео можно убедиться, что российские военные своих солдат добивают сами.

Россияне не в первый раз стряпают по своим собратьям