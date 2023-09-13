Такую информацию получила полиция ночью. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники.
Обратите внимание Напились водки и ликвидировали своих же: в Херсонской области оккупанты устроили перестрелку
Оккупанты в панике поубивали друг друга
Так, полиция получила информацию, что в Севастополе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов.
Как стало известно, группа военных в форме снимала на видео взрывы и пожар в Севастополе. Поэтому правоохранители приняли их за диверсантов и начался конфликт.
Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим. В результате перестрелки погибли четыре человека – трое военных и один полицейский.
Таким образом, оккупанты в очередной раз опозорились из-за своей неподготовки ко всему, и это, традиционно, привело к смерти захватчиков.
Другие подобные случаи
- Напомним, что в поселке Днепряне на оккупированной Херсонщине на территорию сельскохозяйственного предприятия ворвались около 30 российских военных. Там захватчики напились водки и стали выяснять отношения. В итоге дошло до перестрелки, в результате чего 5 оккупантов погибли.
- Также между кадыровцами и осетинцами возникла перестрелка во временно оккупированной Михайловке на Запорожье. После этого враг долгое время вывозил двухсотых.
- Кроме этого, россияне устроили перестрелку в Урзуфе, недалеко от Мариуполя. В результате стрельбы между кадыровцами и комендатурой Урзуфа четыре захватчика отправились на тот свет.
- Кстати, появился новый перехват разговора оккупанта, который рассказал, как обстрелял своих товарищей. Также он пожаловался на огромные потери так называемой "второй армии мира".