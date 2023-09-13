Такую информацию получила полиция ночью. Об этом 24 Каналу сообщили собственные источники.

Обратите внимание Напились водки и ликвидировали своих же: в Херсонской области оккупанты устроили перестрелку

Оккупанты в панике поубивали друг друга

Так, полиция получила информацию, что в Севастополе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов.

Как стало известно, группа военных в форме снимала на видео взрывы и пожар в Севастополе. Поэтому правоохранители приняли их за диверсантов и начался конфликт.

Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по своим. В результате перестрелки погибли четыре человека – трое военных и один полицейский.

Таким образом, оккупанты в очередной раз опозорились из-за своей неподготовки ко всему, и это, традиционно, привело к смерти захватчиков.

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