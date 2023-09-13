Таку інформацію отримала поліція вночі. Про це 24 Каналу повідомили власні джерела.

Зверніть увагу Напились горілки й ліквідували своїх же: на Херсонщині окупанти влаштували перестрілку

Окупанти в паніці повбивали один одного

Так, поліція отримала інформацію, що в Севастополі діють диверсанти, і відправила на їх пошуки кілька нарядів.

Як нам стало відомо, група військових у формі знімала на відео вибухи та пожежу у Севастополі. Через це правоохоронці прийняли їх за диверсантів і почався конфлікт.

Один із них прийняв за диверсантів озброєний військовий патруль і відкрив вогонь по своїх. Внаслідок перестрілки загинули четверо людей – троє військових та один поліцейський.

Таким чином, окупанти вкотре зганьбилися через свою непідготовку до всього, і це, традиційно, призвело до смерті загарбників.

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