Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака. У ніч на 27 квітня російські війська знову атакували Дніпро та область ударними безпілотниками й оборонцям неба вдалося збити 13 ворожих дронів, однак наслідків уникнути не вдалося.

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Нічна атака на Дніпро та область

Найбільше постраждав Дніпро. За словами мера Бориса Філатова, у місті вибило щонайменше 150 вікон у семи багатоповерхівках. На перших поверхах пошкоджено вітрини магазинів. Радіус розльоту уламків – чималий.

Постраждалих серед мешканців, за даними на зараз, немає. Комунальники вже прибирають скло, гілля та будівельне сміття, а пошкоджену контактну мережу тролейбуса оперативно відновили.

У Павлограді внаслідок атаки загинув чоловік, поранено 14-річну дівчину. Вона під наглядом лікарів. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, в одній із будівель сталася пожежа.

У Вербківській громаді Павлоградського району ворожий дрон влучив у сільгосппідприємство – загинули 500 голів свійської худоби.

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківського району пошкоджено два підприємства, зруйновані житловий будинок і гараж.

Вранці ворог також обстріляв Нікополь із РСЗВ "Град". Пошкоджено 8 приватних будинків, 4 господарські споруди та газогін. На щастя, обійшлося без жертв.

Влада вкотре закликає мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та бути обережними.