Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. В ночь на 27 апреля российские войска снова атаковали Днепр и область ударными беспилотниками и защитникам неба удалось сбить 13 вражеских дронов, однако последствий избежать не удалось.

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Ночная атака на Днепр и область

Больше всего пострадал Днепр. По словам мэра Бориса Филатова, в городе выбило не менее 150 окон в семи многоэтажках. На первых этажах повреждены витрины магазинов. Радиус разлета обломков – немалый.

Пострадавших среди жителей, по данным на сейчас, нет. Коммунальщики уже убирают стекло, ветки и строительный мусор, а поврежденную контактную сеть троллейбуса оперативно восстановили.

У Павлограде в результате атаки погиб мужчина, ранена 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей. Повреждены два многоквартирных дома, в одном из зданий произошел пожар.

У Вербковской громаде Павлоградского района вражеский дрон попал в сельхозпредприятие – погибли 500 голов домашнего скота.

У Межевской и Славгородской громадах Синельниковского района повреждены два предприятия, разрушены жилой дом и гараж.

Утром враг также обстрелял Никополь из РСЗО "Град". Повреждены 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки и газопровод. К счастью, обошлось без жертв.

Власти в очередной раз призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и быть осторожными.