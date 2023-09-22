На відео цей момент зафіксував дрон наших захисників. Українські військові привітали цей крок і попросили загарбників зробити подібний обстріл своїх "на біс".

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Росіяни обстріляли своїх солдатів із "Сонцепьока"

На відеоролику, який виклали бійці 47 окремої механізованої бригади видно, як ділянкою дороги між полів рухається російський танк. Услід за ним їхали російські бронемашини.

Далі в якийсь момент відбувається влучання у цю техніку окупантів. Так, спочатку росіяни обстріляли танк своїх побратимів, а згодом і самі броньові автомобілі.

Окупанти обстріляли власних солдатів із "Сонцепьока" / Відео 47 окремої механізованої бригади

Після того, як ворожий десант висадився та стрибнув у траншеї, починається найцікавіше. По росіянах б'є їхній же "Солнцепьок",

– зазначили українські військові.

Варто зазначити, що наразі достеменно невідомо, скільки саме окупантів постраждали під час цього "братнього бою". Водночас за цим відео можна упевнитися, що російські військові своїх солдатів добивають самі.

Росіяни не вперше гатять по своїх побратимах