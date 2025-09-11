У Росії вирішили "вшанувати" своїх "героїв" у досить дивний спосіб. Банери з фотографіями загиблих на війні проти України загарбників повісили на закинутій будівлі біля звалища.

Місцеві мешканці обурилися такому ставленню влади до загиблих окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про "вшанування" окупантів на Забайкаллі?

За даними російських ЗМІ, фотографії з написами "Вічна пам'ять героям Росії" близько тижня тому з'явилися в селі Тиргетуй Аларського району Іркутської області. Місцева жителька Галина, яка в дитинстві жила в Тиргетуї, розповіла, що мешканцям не сподобалося, що банери розмістили на будівлі колишнього житлового будинку, який вже розвалився.

Окрім цього, за її словами, поряд з будинком розташоване стихійне звалище сміття. Один із загиблих на фотографіях, Микола Потапов, є родичем жінки, тоді як інший, Андрій Єщенко – другом дитинства. Галина сказала, що їй "дуже неприємно і прикро" і що в жодному селі немає "такого неподобства".

Однак голова Тиргетуя Людмила Іванова в розмові з російськими пропагандистами заперечила, що поруч знаходиться звалище. За її словами, саме тут розташований в'їзд в село і банери поставили нібито для того, щоб їх побачило більше людей.

У російських телеграм-каналах зауважують, що в селі Тиргетуй живуть близько 700 осіб, з них троє загинули на війні проти України. Проте адміністрація регулярно публікує у своїх соцмережах рекламу служби за контрактом.

Як у Росії ставляться до окупантів: коротко про головне