Місцеві мешканці обурилися такому ставленню влади до загиблих окупантів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про "вшанування" окупантів на Забайкаллі?
За даними російських ЗМІ, фотографії з написами "Вічна пам'ять героям Росії" близько тижня тому з'явилися в селі Тиргетуй Аларського району Іркутської області. Місцева жителька Галина, яка в дитинстві жила в Тиргетуї, розповіла, що мешканцям не сподобалося, що банери розмістили на будівлі колишнього житлового будинку, який вже розвалився.
Окрім цього, за її словами, поряд з будинком розташоване стихійне звалище сміття. Один із загиблих на фотографіях, Микола Потапов, є родичем жінки, тоді як інший, Андрій Єщенко – другом дитинства. Галина сказала, що їй "дуже неприємно і прикро" і що в жодному селі немає "такого неподобства".
Однак голова Тиргетуя Людмила Іванова в розмові з російськими пропагандистами заперечила, що поруч знаходиться звалище. За її словами, саме тут розташований в'їзд в село і банери поставили нібито для того, щоб їх побачило більше людей.
У російських телеграм-каналах зауважують, що в селі Тиргетуй живуть близько 700 осіб, з них троє загинули на війні проти України. Проте адміністрація регулярно публікує у своїх соцмережах рекламу служби за контрактом.
Як у Росії ставляться до окупантів: коротко про головне
- Російська армія відома своїм жорстоким поводженням не лише з військовими ворожої армії, а й зі своїми солдатами. Раніше російський майор Андрій Ярцев загинув на Сумщині після того, як полковник Шипіцин відправив його на командний пункт. Таким чином полковник хотів "покарати" майора.
- Також російські солдати обстріляли своїх же, коли ті здавалися в український полон на Курахівському напрямку. Відео з обстрілом поширили бійці 33 окремої механізованої бригади, показуючи, як росіяни "влучно скосили кількох" своїх солдатів.
- Окрім цього, українські військові зафіксували, як росіяни добивали своїх товаришів із системи "Сонцепьок". Спочатку вони обстріляли танк своїх побратимів, а згодом і самі броньові автомобілі.