Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Анатолія Штефана "Штірліца".

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Як росіянин Ярцев загинув на Сумщині

18 червня українські бійці з 225 ОШП повідомили про ліквідацію командира батальйону 30 мотострілецького полку Росії.

"У районі Андріївки штурмова група 1 штурмового батальйону "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового полку вийшла на командний пункт батальйону 30 МСП армії Росії. Всередині перебував командир батальйону – майор Андрій Ярцев. У ході штурму його було ліквідовано", – мовиться в дописі.

А 26 червня Анатолій Штефан ("Штірліц") процитував цікаві дані про загибель окупанта в Сумській області.

Виявилося, що Ярцева відправив на командний пункт полковник Шипіцин – нібито "розібратися". Насправді ж це стало покаранням, адже між чоловіками "давно була напруга", пишуть Z-пабліки.



Андрій Ярцев / Фото з телеграм-каналу Анатолія Штефана

Зрештою "Артист" загинув "достойно", тобто у стрілецькому бою. Цікаво, що росіяни мимоволі критикують керівництво, мовляв, офіційно кілька разів повідомляли про захоплення Андріївки, а це не так. До того ж "комбат має керувати боєм, а не брати участь у ньому".

Але наприкінці свого допису стверджують, що "Артист" виконав і цей наказ.

Загалом для російських "військкорів" характерно підкреслювати відданість окупантів наказам. Наприклад, Анастасія Кашеварова нарікає, що росіяни, які лізли по трубі газопроводу в Суджу, залишилися без гідних виплат і з раком легень. Але виконали наказ російського командування, "пожертвували собою".