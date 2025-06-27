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Що з фортифікаціями на Сумщині

Зведення фортифікацій іде за планом. Утім, Сили оборони врахували тактику ворога. Оскільки росіяни штурмують здебільшого невеликими піхотними групами з підтримкою БпЛА, то в Україні запровадили нову модель фортифікацій. Це менші опорні пункти з протяжністю ходів сполучень 60 – 70 метрів, які мають обов'язкове антидронове накриття.

На Сумському напрямку посилюються оборонні рубежі на найбільш загрозливих напрямках. Там відбувається додаткове нарощення інженерного обладнання оборонних рубежів згідно з потребами командування,

– повідомив Умєров.

Він додав, що фортифікації не завжди мають бути помітними. Адже на відміну від традиційних фортифікаційних споруд, сучасні укріплення маскуються відповідно до рельєфу місцевості. До того ж їх спеціально зменшують у розмірах – щоб не демаскувати позиції та зберегти ефективність на полі бою.

Нагадаємо, Сирський призначив відповідального за фортифікації на Сумщині. Головком наголосив: слід оперативніше зводити додаткові фортифікаційні споруди, організовувати "kill-зони", будувати антидронові коридори для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійної логістики наших військ.