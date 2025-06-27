Детали передает 24 Канал.

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Что с фортификациями на Сумщине

Возведение фортификаций идет по плану. Впрочем, Силы обороны учли тактику врага. Поскольку россияне штурмуют в основном небольшими пехотными группами с поддержкой БПЛА, то в Украине ввели новую модель фортификаций. Это меньшие опорные пункты с протяженностью ходов сообщений 60 – 70 метров, которые имеют обязательное антидроновое накрытие.

На Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования,

– сообщил Умеров.

Он добавил, что фортификации не всегда должны быть заметными. Ведь в отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируют в соответствии с рельефом местности. К тому же их специально уменьшают в размерах – чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя.

Напомним, Сырский назначил ответственного за фортификации на Сумщине. Главком отметил: следует оперативно возводить дополнительные фортификационные сооружения, организовывать "kill-зоны", строить противодроновые коридоры для защиты наших воинов и обеспечения более надежной логистики наших войск.