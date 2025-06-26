Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сырский отметил, что оборона Сумщины – одна из главных задач на сегодня. В командовании группировки создали специальную группу. Первоочередные задачи – укрепление укреплений, наращивание системы инженерных и фортификационных заграждений.

Также назначено должностное лицо, которое непосредственно будет отвечать за подготовку городов и общин Сумщины к обороне и обеспечение эффективности системы инженерных заграждений на вероятных направлениях наступления противника,

– заявил главнокомандующий.