Как россияне изменили тактику

Сейчас мы видим, как враг массово скупает мотоциклы и квадроциклы и "нашпиговывает" ими свои подразделения. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Эти мобильные группы по 3 – 5 единиц легкой техники с двумя военными на каждой прорываются и разрезают нашу линию обороны в слабых местах. Окапываются в посадках, формируют опорные пункты и постепенно насыщают их живой силой. Затем к ним подтягиваются группы операторов дронов, выбивающих наших бойцов, а уже потом – пехота. Враг начал меньше использовать бронированную технику, она привлечена только когда уже закрепились на позиции.

Сейчас использовать бронированную технику стало труднее, из-за того, что у нас все группы беспилотников в очередь становятся, когда видят танки или БТРы. Это, в том числе обусловлено и тем, что с августа 2024 года работает система бонусного распределения дронов между подразделениями по эффективности использования. Это была инициатива Минцифры "Армия дронов. Бонус", или, как ее называют военные "Е-Балы" или "Дроны за баллы". За уничтоженную вражескую технику пилоты получают баллы для своих подразделений, за которые могут "купить" беспилотники.

Такая система существенно изменила ход применения беспилотников, потому что началась фактически охота за бронетехникой, поэтому таких целей становится все меньше и меньше.

Поэтому решение командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди увеличить баллы за уничтожение живой силы врага – очень правильное, ведь теперь не будет пробелов на линии фронта, где не применяют большое количество бронетехники.

Относительно человеческого ресурса врага – их личный состав не безграничен. Мы уже более четырех лет имеем соотношение потерь 1 к 7. На одного нашего опытного бойца россияне теряют семерых в своих наступательных действиях. Поэтому с личным составом у них также проблемы. Наша главная задача – беречь своих. Не бросать людей в контактные бои, когда можно уничтожать врага дронами еще на подходе.

Кроме этого, россияне продолжают активно использовать БПЛА, создавая 5 – 7-километровую буферную зону, в которой работают в основном FPV-дронами на оптоволокне. Это – одна из самых проблемных технологий для наших подразделений.

Россияне не жалеют своих операторов дронов – те приближаются почти вплотную к нашим позициям, иногда доходит даже до ближнего боя. Мы не можем позволить себе такую тактику, ведь бережем своих людей.

Поэтому нам нужны дроны дальностью 15+ километров, которые смогут эффективно прикрывать позиции, атакуемых маломобильными группами. Поэтому увеличение баллов за уничтожение российских операторов БПЛА фактически изменит подход, и они станут одной из самых приоритетных целей.



Что стоит у россиян перенять – это масштабирование эффективных решений. Если они нащупали какой-то эффективный дрон на оптоволокне, то направляют туда все ресурсы и сильно засыпают фронт этими изделиями. Думаю, что мы тоже должны разворачивать серийное производство тех решений, которые уже показали хороший результат на фронте.

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Кадровый голод среди операторов

Но здесь мы сталкиваемся с критическим вызовом – нехватка подготовленных операторов БПЛА. Да, мы создаем полки, бригады УБпАК, но очень часто эти новые большие формирования комплектуются путем "выдергивания" людей из меньших, но очень эффективных подразделений. В итоге – общая эффективность не растет, а иногда и падает. Большие части недоукомплектованы, а малые теряют опытных пилотов делая пробелы на линии фронта.

Часто людей перебрасывают из других подразделений, например, артиллерии, где уже нет средств в подразделения БПЛА. Ребята не знают ничего, их могут потренировать неделю – две и выводят на позиции.

Мы очень часто сталкиваемся с тем, что нам звонят вновь созданные подразделения, новые операторы, которые присоединились к работе на БПЛА и совсем не имеют понимания, что такое дрон, как его адаптировать под частоты, как перепрошивать, модифицировать под свои нужды. FPV-дрон не может подойти под все задачи которые есть, под все направления на линии фронта. Есть участки, которые работают на одних частотах, где-то – на других, где-то надо пролететь 5 километров, где-то надо – 15 – 20 километров. Пилоты-операторы должны очень хорошо в этом разбираться.

Бывали случаи, когда ломали платы, пробуя перепрошить условно с 500 на 900 частоту, а потом звонили нам и мы предоставляли инструктажи по телефону и объясняли, что так делать нельзя. Это неэффективно. Нужна комплексная учебная программа. Оператор должен понимать не только как поднять дрон, а и как адаптировать его под задачи, под частоты, под конкретную линию фронта.

На общенациональном уровне нужна системная мотивационная программа для привлечения молодежи в БПЛА-подразделения. Знаю лично много 18 – 19-летних, которые хотят воевать, но боятся "остаться там навсегда". Надо предложить четкую и справедливую систему – год службы, после год отдыха. Также стоит материально мотивировать, как это было в случае с привлечением 18 – 24-летних для штурмовых подразделений. То же самое должно касаться и операторов дронов. Потому что именно на них, фактически, держится оборона.

Без преувеличения сейчас 80% поражений по врагу наносятся именно дронами. Это уже озвучено на уровне Генерального штаба.

Последняя попытка блицкрига

По моему мнению, это будет их "последний блицкриг". Нам, условно говоря, надо продержаться в течение этого летнего наступления, которое россияне планируют и частично уже начали. В дальнейшем, думаю, будет уже немного легче, и они сами поймут, что их потенциал полностью исчерпался – тогда уже согласятся на договоренности.

Враг испытывает нашу линию фронта и где есть какие-то пробелы или небольшие провалы – там пытается продвигаться дальше, как это сейчас происходит на Сумском направлении. Контролируемая ситуация на Донецком направлении, ведь там много наших сильных и мощных подразделений, которые отражают российские наступления. Также оккупанты готовят и прощупывают линию фронта на Харьковском направлении маломобильными группами.

Запорожское направление пока стоит, там им будет очень трудно прорываться, потому что в Запорожье смогли создать много оборонительных сооружений. В этом направлении Запорожская ОВА вместе с командованием хорошо сработали, а потому в регионе будет проблематично проводить наступательные действия, ведь местность не позволяет продвигаться так, как на других линиях фронта. Поэтому, думаю, что наиболее проблематичные направления для нас сейчас это Сумы и Харьков.

Так что лучшей тактикой для нас будет занять оборонительную, а не наступательную позицию. Штурм предполагает значительные потери, особенно без существенного преимущества в технике, боеприпасах и воздушном прикрытии. В условиях, когда Украина борется с ресурсно большим врагом, ставка на оборону позволяет истощать противника и сохранять силы для долгосрочного противостояния. Это стратегия разумной выдержки – в ней каждая сохраненная жизнь дает нам преимущество.

Вывод прост – мы не можем позволить себе роскошь действовать хаотично. Нам необходимо:

массово готовить квалифицированных операторов дронов;

масштабировать проверенные решения;

мотивировать молодежь и создать для нее заманчивые условия;

концентрировать усилия на решениях, которые реально сохраняют жизнь.

Четко должны понимать, что это война технологий, где человеческая жизнь должна быть высшей ценностью. В этом случае дроны – наш главный щит и меч.