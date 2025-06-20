24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию материалов Дэвида Акса с портала Euromaidan Press (EP). Оригинальная публикация изначально вышла на сайте EP и публикуется с разрешения правообладателя.

Одно слово одного человека может завершить многолетнюю войну

Одним словом один человек мог бы положить конец войне России против Украины.

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Одним словом он мог бы остановить боевые действия, которые за 40 кровавых месяцев убили или покалечили около миллиона россиян и почти полмиллиона украинцев. Он мог бы ослабить ядерные страхи, которые разжигал конфликт. Он мог бы уменьшить нагрузку на российскую и украинскую экономики и позволить опустошенному ландшафту на Востоке и Юге Украины наконец начать восстанавливаться.

Это слово – "стоп". И единственный человек, который может это сказать, – это президент России Владимир Путин, по приказу которого 24 февраля 2022 года 200 тысяч российских военных начали полномасштабное вторжение в Украину.

Что нужно Путину, чтобы сказать это слово? Этот вопрос, больше чем любой другой, формирует теорию победы Украины, поскольку полномасштабная война продолжается уже четвертый год, и обе стороны демонстрируют признаки истощения. Украина может победить Россию военно, фактически не оставив Путину другого выбора, кроме как сказать "стоп" – иначе украинская армия уничтожит те силы, которые еще могли остаться в России после решающих потерь в Украине.

Или Россия может победить Украину военным путем, удовлетворив начальные условия победы Путина. Путин может сказать "стоп", потому что он получил в Украине все, чего когда-либо хотел.

Но есть третий, и, возможно, более вероятный результат. Путин может приказать своим армиям отступить не потому, что они на самом деле победили, а потому, что Путин говорит, что они победили.

Диктаторы склонны к политическому выживанию, и чувство самосохранения Путина может привести к тому, что он объявит победу в Украине, если и когда начнет чувствовать, что проигрывает и теряет внутреннюю политическую поддержку.

Объявление победы без выигрыша

Такие вещи случаются постоянно. Палестинская военная группировка ХАМАС регулярно объявляет о победе в своих столкновениях с Израилем, даже когда результаты конфликтов часто являются разрушительными для группировки. ХАМАС неоднократно объявлял о победе в кровавой войне, начатой жестокими трансграничными рейдами группировки на юг Израиля в октябре 2023 года. Это несмотря на израильские меры возмездия, в результате которых погибли десятки тысяч палестинских бойцов и мирных жителей, а Газа стала практически непригодной для жизни.

"Заявление ХАМАС о победе имеет дальнейшие цели. Движение стремится создать для себя пояс безопасности, чтобы избежать ответственности за те кризисы, которые он сам спровоцировал", – отметил палестинский писатель Авс Абу Ата.

Пока критическая масса сторонников ХАМАС, несмотря на свои страдания, верит, что они являются победителями, палестинское освободительное движение может существовать в той или иной форме.

Путин мог бы применить подобную стратегию выживания. Он мог бы просто объявить победу в Украине, а потом попытаться убедить свою базу – российские элиты и десятки миллионов рядовых россиян, – что эта победа является законной, а не отчаянной проекцией диктатора, находящегося под угрозой.

И так, Путин в опасности. Всего два года назад ЧВК "Вагнера" – печально известная российская наемная компания во главе с российским олигархом Евгением Пригожиным – устроила восстание против режима Путина. Тысячи бойцов Вагнера отправились на Москву. Восстание закончилось, когда Пригожин глупо согласился встретиться с Путиным в Москве, но погиб, когда его самолет упал на землю охваченный пламенем, вероятно, сбит.

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Тем временем в Украине российские полевые армии, которые все больше страдают от недостатка техники, теряют более тысячи военнослужащих в день в сокрушительных штурмах украинских оборонительных сооружений и ежемесячно получают лишь несколько сотен квадратных километров.

Дорогостоящие российские атаки являются устойчивыми, поскольку Кремль ежемесячно набирает чуть больше войск, чем теряет. Но такой мощный набор возможен только по двум причинам.

"Из-за высоких бонусов за поступление на службу и спекуляции относительно того, что война скоро закончится, ежедневно в ряды российской армии вступает более 1000 мужчин", – отметил Янис Клюге, заместитель руководителя отдела Восточной Европы и Евразии Немецкого института международных дел и дел безопасности.

Бонусы и другие расходы военного времени пожирают российскую экономику.

"В общем, оборонный бюджет России составит 40% всех государственных расходов, что является самым высоким уровнем со времен Холодной войны", – заявил 3 апреля американским законодателям генерал Кристофер Каволи, командующий войсками армии США в Европе.

Для сравнения, федеральное правительство США тратит 13% своего бюджета на военные нужды.

Это неприемлемо. Поскольку стоимость обслуживания долга вытесняет другие приоритеты расходов, Путин, как сообщается, ищет пути для обхода конфликта. Однако, когда бы Путин не решил прекратить войну, объявление победы России, безусловно, является частью стратегии выхода.

США могут предоставить Путину необходимое прикрытие

Конечно, говорить легко. Действительно убедить может быть трудно.

"Путин определил свои максимальные цели в этом конфликте. Сейчас ему нужно сделать убедительное заявление об успехе в достижении каждой из этих целей, чтобы объявить победу. Эти цели – это отсутствие членства Украины в НАТО, международное признание захваченной им территории российской, демилитаризация и "денацификация" Украины, а также отмена западных санкций", – пояснил Томас Грэм, бывший сотрудник Совета национальной безопасности США, который сейчас является членом Совета по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Он не достигнет этих целей путем переговоров", – утверждал Грэм.

Это почти правда, если урегулирование заключено с Украиной. Но президент США Дональд Трамп, который часто подражает российской пропаганде и описывает Путина как "сильного и умного", отправил своих посланников для непосредственных переговоров с российскими коллегами, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на выгодных для России условиях.

Трамп мог бы предоставить Путину внутриполитическое прикрытие, необходимое главе Кремля для того, чтобы продать одностороннее объявление победы в Украине, – дав России то, чего Украина и ее европейские союзники ей не дадут.

Что может означать для Украины соглашение, заключенное при посредничестве США

Трамп может официально одобрить российский контроль над оккупированными территориями. Действительно, Белый дом уже предложил признать Крым частью России. А поскольку для вступления нового государства-члена в НАТО требуется согласие всех нынешних членов, США могут заблокировать заявку Украины на вступление в альянс

Администрация Трампа также может отменить санкции США против России и явно этого хочет. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны станет "ключом, который открывает двери к потенциально историческому экономическому партнерству между США и Россией".

"Российский президент находится в исключительном положении, поскольку видит возможность доверить своему американскому коллеге навязать Украине мирное урегулирование, разработанное Россией", – отметил Джон Лоф, сотрудник лондонского аналитического центра Chatham House.

Заявленные российские военные цели, которые Вашингтон не может просто так доставить Москве, являются наиболее эзотерическими. Легче всего для Путина просто заявить о них: "демилитаризация" и "денацификация" украинских вооруженных сил.

Россия убила или ранила сотни тысяч украинских военных с февраля 2022 года: можно ли это квалифицировать как "демилитаризацию"? В украинской армии очень мало настоящих нацистов, но среди погибших на войне в Украине точно есть тысячи правых украинских националистов: это "денацификация"?

Когда обе стороны объявят о победе, война может закончиться

Очевидно, что Путин уже закладывает риторическую основу для утверждения, что Россия "демилитаризовала" и "денацифицировала" Украину. Путин считает, что ключевые военные цели достигнуты, сообщало Reuters в январе источник, близкий к Кремлю.

Поскольку потери россиян достигли одного миллиона, запасы бронетехники России исчерпываются, а стоимость займов продолжает расти в условиях сжатой санкциями и напряженной войной российской экономики, соблазн Путина объявить победу и приостановить крупные наступательные действия по крайней мере на некоторое время должно только возрастать. Особенно учитывая, как мало территорий российские войска получили в Украине с момента их отступления из Киевской области весной 2022 года.

Невероятно, но Украина также могла бы заявить о своей победе.

"В конце концов, обе стороны могут претендовать на определенную форму победы", – объяснил Tatarigami, основатель украинской аналитической группы Frontelligence Insight.

"Россия, указывая на территориальные достижения; а Украина, заявляя о своем успехе в предотвращении достижения Россией ее заявленных стратегических целей".