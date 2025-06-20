24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Одне слово однієї людини може завершити багаторічну війну

Одним словом одна людина могла б покласти край війні Росії проти України.

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Одним словом він міг би зупинити бойові дії, які за 40 кривавих місяців вбили або покалічили близько мільйона росіян та майже півмільйона українців. Він міг би послабити ядерні страхи, які розпалював конфлікт. Він міг би зменшити навантаження на російську та українську економіки та дозволити спустошеному ландшафту на Сході та Півдні України нарешті почати відновлюватися.

Це слово – "стоп". І єдина людина, яка може це сказати, – це президент Росії Владімір Путін, за наказом якого 24 лютого 2022 року 200 тисяч російських військових розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

Що потрібно Путіну, щоб сказати це слово? Це питання, більше ніж будь-яке інше, формує теорію перемоги України, оскільки повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і обидві сторони демонструють ознаки виснаження. Україна може перемогти Росію військово, фактично не залишивши Путіну іншого вибору, окрім як сказати "стоп" – інакше українська армія знищить ті сили, які ще могли залишитися в Росії після вирішальних втрат в Україні.

Або Росія може перемогти Україну військовим шляхом, задовольнивши початкові умови перемоги Путіна. Путін може сказати "стоп", бо він отримав в Україні все, чого коли-небудь хотів.

Але є третій, і, можливо, більш ймовірний результат. Путін може наказати своїм арміям відступити не тому, що вони насправді перемогли, а тому, що Путін каже, що вони перемогли.

Диктатори схильні до політичного виживання, і почуття самозбереження Путіна може призвести до того, що він оголосить перемогу в Україні, якщо і коли почне відчувати, що програє і втрачає внутрішню політичну підтримку.

Оголошення перемоги без виграшу

Такі речі трапляються постійно. Палестинське військове угруповання ХАМАС регулярно оголошує про перемогу у своїх зіткненнях з Ізраїлем, навіть коли результати конфліктів часто є руйнівними для угруповання. ХАМАС неодноразово оголошував про перемогу в кривавій війні, розпочатій жорстокими транскордонними рейдами угруповання на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року. Це попри ізраїльські заходи відплати, в результаті яких загинули десятки тисяч палестинських бійців і мирних жителів, а Газа стала практично непридатною для життя.

"Заява ХАМАС про перемогу має подальші цілі. Рух прагне створити для себе пояс безпеки, щоб уникнути відповідальності за ті кризи, які він сам спровокував", – зазначив палестинський письменник Авс Абу Ата.

Доки критична маса прихильників ХАМАС, попри свої страждання, вірить, що вони є переможцями, палестинський визвольний рух може існувати в тій чи іншій формі.

Путін міг би застосувати подібну стратегію виживання. Він міг би просто оголосити перемогу в Україні, а потім спробувати переконати свою базу – російські еліти та десятки мільйонів пересічних росіян, – що ця перемога є законною, а не відчайдушною проєкцією диктатора, що перебуває під загрозою.

І так, Путін у небезпеці. Всього два роки тому ПВК "Вагнера" – сумнозвісна російська найманська компанія на чолі з російським олігархом Євгенієм Пригожиним – влаштувала повстання проти режиму Путіна. Тисячі бійців Вагнера вирушили на Москву. Повстання закінчилося, коли Пригожин нерозумно погодився зустрітися з Путіним у Москві, але загинув, коли його літак упав на землю охоплений полум'ям, ймовірно, збитий.

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Тим часом в Україні російські польові армії, які дедалі більше страждають від нестачі техніки, втрачають понад тисячу військовослужбовців на день у нищівних штурмах українських оборонних споруд і щомісяця здобувають лише кілька сотень квадратних кілометрів.

Дороговартісні російські атаки є стійкими, оскільки Кремль щомісяця набирає трохи більше військ, ніж втрачає. Але такий потужний набір можливий лише з двох причин.

"Через високі бонуси за вступ на службу та спекуляції щодо того, що війна скоро закінчиться, щодня до лав російської армії вступає понад 1000 чоловіків", – зазначив Яніс Клюге, заступник керівника відділу Східної Європи та Євразії Німецького інституту міжнародних та безпекових справ.

Бонуси та інші витрати воєнного часу пожирають російську економіку.

"Загалом, оборонний бюджет Росії становитиме 40% усіх державних витрат, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни", – заявив 3 квітня американським законодавцям генерал Крістофер Каволі, командувач військами армії США в Європі.

Для порівняння, федеральний уряд США витрачає 13% свого бюджету на військові потреби.

Це неприйнятно. Оскільки вартість обслуговування боргу витісняє інші пріоритети витрат, Путін, як повідомляється, шукає шляхи для обходу конфлікту. Однак, коли б Путін не вирішив припинити війну, оголошення перемоги Росії, безумовно, є частиною стратегії виходу.

США можуть надати Путіну необхідне прикриття

Звичайно, говорити легко. Справді переконати може бути важко.

"Путін визначив свої максимальні цілі в цьому конфлікті. Наразі йому потрібно зробити переконливу заяву про успіх у досягненні кожної з цих цілей, щоб оголосити перемогу. Ці цілі – це відсутність членства України в НАТО, міжнародне визнання захопленої ним території російською, демілітаризація та "денацифікація" України, а також скасування західних санкцій", – пояснив Томас Грем, колишній співробітник Ради національної безпеки США, який зараз є членом Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

"Він не досягне цих цілей шляхом переговорів", – стверджував Грем.

Це майже правда, якщо врегулювання укладене з Україною. Але президент США Дональд Трамп, який часто наслідує російську пропаганду та описує Путіна як "сильного та розумного", відправив своїх посланців для безпосередніх переговорів з російськими колегами, щоб спробувати домовитися про припинення війни на вигідних для Росії умовах.

Трамп міг би надати Путіну внутрішньополітичне прикриття, необхідне очільнику Кремля для того, щоб продати одностороннє оголошення перемоги в Україні, – давши Росії те, чого Україна та її європейські союзники їй не дадуть.

Що може означати для України угода, укладена за посередництва США

Трамп може офіційно схвалити російський контроль над окупованими територіями. Дійсно, Білий дім вже запропонував визнати Крим частиною Росії. А оскільки для вступу нової держави-члена до НАТО потрібна згода всіх нинішніх членів, США можуть заблокувати заявку України на вступ до альянсу

Адміністрація Трампа також може скасувати санкції США проти Росії і явно цього хоче. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни стане "ключем, який відчиняє двері до потенційно історичного економічного партнерства між США та Росією".

"Російський президент перебуває у винятковому становищі, оскільки бачить можливість довірити своєму американському колезі нав'язати Україні мирне врегулювання, розроблене Росією», – зазначив Джон Лоф, співробітник лондонського аналітичного центру Chatham House.

Заявлені російські воєнні цілі, які Вашингтон не може просто так доставити Москві, є найбільш езотеричними. Найлегше для Путіна просто заявити про них: "демілітаризація" та "денацифікація" українських збройних сил.

Росія вбила або поранила сотні тисяч українських військових з лютого 2022 року: чи можна це кваліфікувати як "демілітаризацію"? В українській армії дуже мало справжніх нацистів, але серед загиблих на війні в Україні точно є тисячі правих українських націоналістів: чи це "денацифікація"?

Коли обидві сторони оголосять про перемогу, війна може закінчитися

Очевидно, що Путін вже закладає риторичну основу для твердження, що Росія "демілітаризувала" та "денацифікувала" Україну. Путін вважає, що ключові воєнні цілі досягнуті, повідомляло Reuters у січні джерело, близьке до Кремля.

Оскільки втрати росіян досягли одного мільйона, запаси бронетехніки Росії вичерпуються, а вартість позик продовжує зростати в умовах стиснутої санкціями та напруженої війною російської економіки, спокуса Путіна оголосити перемогу та призупинити великі наступальні дії принаймні на деякий час повинна лише зростати. Особливо враховуючи, як мало територій російські війська здобули в Україні з моменту їхнього відступу з Київської області навесні 2022 року.

Неймовірно, але Україна також могла б заявити про свою перемогу.

"Зрештою, обидві сторони можуть претендувати на певну форму перемоги", – пояснив Tatarigami, засновник української аналітичної групи Frontelligence Insight.

"Росія, вказуючи на територіальні здобутки; а Україна, заявляючи про свій успіх у запобіганні досягненню Росією її заявлених стратегічних цілей".