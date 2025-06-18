Ситуація на Сумському напрямку

Противник активно намагається прорватися у напрямку населеного пункту Варачине з боку Олексіївки силами перегрупованих сюди штурмових підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти у взаємодії зі штурмовими підрозділами 30-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії, 200-ї окремої мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу та 1443-го мотострілецького полку "мобілізаційного резерву". Мав просування на південний захід від села. Про це заявив Костянтин Машовець, інформує 24 Канал.

Читайте також Як США дають Путіну карт-бланш на нові злочини

Силами 155-ї ОБрМП, за підтримки 9-го МСП 18-ї МСД та 1443-го МСП, противник намагається наступати у тому ж напрямку і з боку Новомиколаївки. Йому вдалося вийти на ближні підступи до села Варачине із заходу.

Водночас на схід від села атакують штурмові підрозділи 83-ї та 11-ї окремих десантно-штурмових бригад росіян, які діють з боку Яблунівки.

Також тривають запеклі бої за Юнаківку, де підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії зазнали досить значних втрат і тому були посилені низкою штурмових підрозділів зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії. Судячи з усього, противнику таки вдалося щонайменше зайняти західну частину села вздовж річки Локня.

Очевидно, що російське командування УВ "Північ" розраховує найближчим часом вийти на рубіж Мала Корчаківка – Нова Січ – Мар'їнка – Садки. Зараз основні зусилля Курської групи військ зосереджені в районі Юнаківки та по рубежу Олексіївка – Андріївка з цілком зрозумілою метою – вийти до кордонів великої лісової зони на північний схід від Сум. Загальне просування росіян на Сумському напрямку станом на 18 червня склало 1,7 квадратного метра.

На Костянтинівському і Покровському напрямку у росіян нема результату

Противник продовжував інтенсивні наступальні дії у напрямках Новооленівка – Яблунівка та Романівка – Олександро-Калинове. Значного прогресу не мав. Крім того, росіяни пробували атакувати на південь від села Попів Яр, у напрямку Малинівка – Новоекономічне та Миролюбівка – Миколаївка, де діє частина сил 150-ї мотострілецької дивізії противника та 39-та і 110-та ОМСБр.

Крім того, тривають запеклі бої в смузі 90-ї танкової дивізії 41-ї ЗВА на південний захід від Покровська, а також на північ від неї, де росіяни намагаються розширити тактичне вклинення 90-ї ТД по флангах. Противник атакує у напрямку Котлярівка – Муравка та Новоолександрівка – Новомиколаївка, а також вздовж північного берега річки Солона.

Значного прогресу ці атаки не мають. Ба більше, судячи з усього, на північ від населеного пункту Горіхове ЗСУ провели низку контратакувальних дій, дещо відтіснивши росіян від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Дії ворога на Новопавлівському напрямку

Російське командування 29-ї ЗВА намагається скористатися проривом підрозділів своєї 36-ї ОМСБр в напрямку Богатир – Запоріжжя (село). Підрозділи 114-ї ОМСБр, своєю чергою, на протилежному березі річки Вовча намагаються повністю витіснити українські підрозділи з Олексіївки.

Однак, судячи з усього, противнику досить складно забезпечити розширення цього дуже вузького вклинення через те, що ЗСУ вперто утримують частину сіл Богатир та Олексіївка.

На південному заході росіяни захопили села Федорівка та Одрадне, діючи з півдня на північ, вздовж східного берега річки Мокрі Яли. Однак повністю захопити село Комар і таким чином розширити це вклинення на південь вони поки що не можуть.

Вперті та запеклі бої точаться на всій ділянці від Федорівки до Горіхового. Очевидно, що противник зосереджує основні зусилля на суміжних флангах УВ "Центр" та "Схід", намагаючись якнайшвидше вийти на рубіж Новопавлівка – Піддубне і повністю захопити територію Донецької області,

Крім того, тривають запеклі бої в смузі 5-ї ЗВА УВ "Схід" за фланговий район Шевченко – Бурлацьке – Привільне – Вільне Поле. Росіяни ввели в бій на цьому напрямку штурмові підрозділи 60-ї мотострілецької бригади і намагається повністю захопити район. Наразі тривають бої за село Вільне Поле, де противник має певне просування.

Загальна площа захопленої ворогом місцевості на Новопавлівському напрямку станом на зараз становить до 1,5 квадратних кілометрів.

На Харківському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Придніпровському напрямках противник також проводив атакувальні та штурмові дії обмеженого масштабу. Просування ворог не мав, за винятком Куп'янського напрямку, де росіянам вдалося захопити половину лісосмуги на схід від Нової Кругляків, загальною площею десь 0,02 – 0,03 квадратних метри.