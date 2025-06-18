Спеціально використовую колективні позначення замість особистих імен. Адже оточення Дональда Трампа так само винне в неспроможності надати своєму президентові факти та виправити його помилки, як і оточення Владіміра Путіна. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.

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Замість того, щоб натиснути на агресора задля припинення війни, убезпечивши своїх європейських союзників, – американська адміністрація вивела міжнародного злочинця з ізоляції, створила йому теплу ванну, намагається відмити плями крові на його репутації та повернути його до клубу пристойних держав.

Що нам робити?

1. Пояснювати європейцям, що з таким підходом війна пошириться на західні від України терени Європи не протягом кількох років, а ще до кінця цього року – поки Європа не готова, а США гарантовано бездіяльні. Отже, агресора треба зупинити тут і зараз, щоб не довелося робити це набагато західніше.

2. Пояснювати американцям, що з таким підходом сама Америка опиниться в небезпеці досить швидко, оскільки авторитарні режими сприймають таку політику як прояв слабкості й непевності, – отже, захочуть отримати від того дивіденди. Проллється кров американців, чого якраз лідери країни хочуть уникнути.

3. Пояснити самим собі, що треба налаштовуватися на довгу війну – це єдиний шлях до її швидкого завершення. Поміняти своє ставлення до ситуації – це точно кожен і кожна з нас можуть зробити, на відміну від перших двох пунктів.

4. Пояснити різним способом нашим очільникам, що нинішня система управління країною веде нас до поганих сценаріїв.