Путін і далі вважає, що російські війська зможуть виграти війну на виснаження, повільно, але безперервно просуваючись уздовж лінії фронту. На його думку, Росія здатна вести поступальний наступ необмежено довго, не дозволяючи Україні провести результативні контрнаступальні операції, передає 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Путін не планує зупинятись, проте восени його можуть змусити взятися за реальні переговори

Заходу не вдалося зупинити Путіна

Путін також зазначив, що ситуація "змінилася" з часів переговорів у Стамбулі в березні 2022 року, і що тодішні умови Росії були "набагато м'якшими, ніж теперішні. Він пригрозив, що ситуація для України лише погіршуватиметься, якщо Київ не піде на суттєві поступки і не погодиться на мир на умовах Москви. Диктатор запевнив, що досягне своїх цілей військовим шляхом, якщо не зможе досягти їх дипломатичним.

Довідка: Серед цілей диктатора, зокрема, зміна влади в Україні, встановлення проросійського уряду в Києві, позбавлення України можливості захищатися від майбутньої агресії, її нейтралітет і відмова НАТО від політики "відкритих дверей".

Теорія перемоги Путіна базується на критичних припущеннях про українські можливості та підтримку Заходу.

Диктатор виходить із того, що окупаційна армія зможе використати чисельну перевагу та ресурси, щоб виснажити Україну, яка нібито не здатна звільнити стратегічно важливі території.

Водночас Росія зазнає надмірних втрат за мінімальні тактичні успіхи, які важко підтримувати в середньо- та довгостроковій перспективі. Але Путін вірить, що зможе вести наступ довше, ніж Захід надаватиме військову допомогу, і довше, ніж Україна зможе мобілізувати економіку й населення для війни.

Експерти звернули увагу, що диктатор заявив про готовність до переговорів, водночас назвавши Зеленського "нелегітимним" і зазначивши, що Росія підписуватиме документи лише з "легітимною" владою.

Путін фактично використав зустріч із міжнародними журналістами для повторного вкидання в інформаційний простір звичних наративів Кремля щодо "нелегітимності" Зеленського, "провини" Заходу у провокуванні війни. Ймовірно, диктатор прагне знову активізувати ці наративи, щоб вплинути на ключові дискусії щодо подальшої військової допомоги Україні.

Отже, виступ Путіна вкотре засвідчив, що усі мирні зусилля Заходу, передусім, Дональда Трампа, зазнали ганебного фіаско. Американському лідеру не вдалося змінити уявлення Москви щодо своєї перемоги у війні в Україні.