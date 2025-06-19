Про це 24 Каналу розповів політолог Вадим Денисенко, зазначивши, що, на його думку, немає значення, коли відбудеться наступний раунд переговорів, якщо говорити про припинення вогню. Цього, ймовірно, не буде, поки триває літній наступ росіян.

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Що може змусити Путіна до миру

Вадим Денисенко підкреслив, поки Дональд Трамп затягує із жорсткими санкціями проти Росії, доти не може мовитись про серйозні розмови щодо припинення бойових дій.

До середини осені, зокрема до жовтня (2025 року – 24 Канал), поки йде літній наступ, вірогідність того, що відбудуться реалістичні переговори про припинення вогню майже нереальна,

– сказав він.

Крім того, Путін не планує зараз зупинятись, адже розуміє, що партнери України не вводять проти нього санкції, ну і Китай поки не має наміру тиснути.

Позиція Пекіну може змінитись, якщо розпочнуться переговори зі Сполученими Штатами Америки щодо глобальної політики.

До слова, Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, заявив, що Росія відмовляється від припинення вогню, попри те що Україна погодилася на це ще в березні 2025 року. Він наголосив, що нібито миролюбні заяви Путіна – лише спроба зманіпулювати громадською думкою на Заході. Насправді ж Росія продовжує бойові дії, не демонструючи жодної реальної готовності до миру.