Тому літня кампанія не буде для загарбників легким зі значними результатами. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Яка ситуація на Донеччині

Владислав Селезньов зазначив, що ситуація на південний захід від Костянтинівки залишається надзвичайно складною. У ворога там є певні просування.

Ще складніше на Новопавлівському напрямку, де формуються лещата оперативного напівоточення наших сил та засобів. Українським захисникам не вперше боротися із такими ситуаціями, але поки що тенденція залишається досить тривожною.

На Покровсько-Мирноградському напрямку ворог зосередив угрупування військ чисельністю приблизно 80 тисяч. Росіяни намагаються сформувати лещата, оперативне оточення навколо Покровсько-Мирноградської міської агломерації.

Західніше ворог намагається діяти широким фронтом, зокрема, заходячи на територію, чи намагаючись заходити на територію Дніпропетровської області, щоб в такий спосіб подолати наш спротив. Зі сходу, у районі Мирнограда, окупанти намагаються формувати ті ж лещата між Мирноградом та Костянтинівкою.

Причому чіткого розуміння подальших кроків ворога поки що немає. Чи буде він рухати свої основні зусилля в бік Костянтинівки? Чи буде все-таки продовжувати формувати оперативне оточення з перерізанням ключових логістичних маршрутів навколо Покровсько-Мирноградської міської агломерації? Поки що зарано говорити,

– сказав військовий експерт.

Попри таку велику концентрацію сил та засобів ворог тривалий час нічого не може зробити. Від березня 2024 року загарбники ведуть запеклі бойові дії у районі Часового Яру. Росіяни досі не змогли забезпечити тотальний контроль над цим населеним пунктом, над руїнами, які від нього лишилися. Досі тривають бої у районі Торецька та на інших ділянках фронту.

Стверджувати, що для ворога літня наступальна кампанія буде легкою прогулянкою з абсолютно очевидними наслідками та результатами, я не ризикну. Війна триває. Ключовий фактор, який на неї впливає – це фактор ресурсів. Ворог тужиться, шукає додаткові сили та засоби. Але у частині пошуку відповідних ресурсів у ворога не настільки чудово йдуть справи, як про те розповідають російські пропагандисти,

– підкреслив Селезньов.

Якби було інакше, то росіяни не були б змушені перекидати з різних ділянок фронту додаткові ресурси на пріоритетні напрямки. Зокрема, у район Покровська, прикордоння Сумщини. Окупантам все ще бракує ресурсів.

Зараз ворог в основному вдається до піхотних штурмів, використовує пристосовану автомобільну, мотоциклетну техніку, щоб здобути бодай якісь квадратні кілометри українських територій. Останнім часом про бронетехніку у масштабних обсягах не мовиться взагалі.